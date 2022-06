Stiri pe aceeasi tema

- Victima unui accident feroviar petrecut in aceasta dupa-amiaza, intre statiile C.F.R. Sihlea si Voetin, la o distanta de aproximativ 2 km de gara Sihlea, pe sensul de mers catre Buzau, a fost ajutat de un jandarm bacauan și un alt calator. Locotenentul Mihai Damian din cadrul Inspectoratului de Jandarmi…

- Mai mult de 130 de elevi și cadre didactice au interacționat astazi cu jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau și Gruparii de Jandarmi Mobile Bacau in cadrul campaniei ”Adolescența fara delincvența”. Activitațile au avut un caracter interactiv și s-au desfașurat la Școala Gimnaziala…

- „Curațam Romania ” au spus in aceasta dimineața jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau in „misiunea” de igienizare a albiei raului Tazlaul Sarat, alaturandu-se astfel campaniei desfașurate la nivel național „Curațam Romania ”. Dovada este data de sacii cu peturi, ambalaje și…

- Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau au intervenit miercuri seara in parcul Cancicov, dupa ce un barbat a observat o vulpe care se plimba nestingherita și a sunat la 112. Jandarmii bacauani s-au deplasat imediat și au verificat zona, dar animalul nu a mai fost vazut. In cazul…

- In aceasta noapte, in jurul orelor 02.00, un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau a observat, pe strada Ionița Sandu Sturza, doi barbați care transportau bagaje voluminoase. Dupa ce i-au interceptat, jandarmii au procedat la verificarea bagajelor aflate asupra lor, fiind gasite…

- In aceasta dimineața, jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau au participat ca voluntari alaturi de Asociatia Activ Moinesti și Asociatia „EcoAssist – Plantam fapte bune in Romania” la o campanie de plantare de arbori. Astfel, mai mulți jandarmi au fost prezenti in zona Schela…

- In aceasta dimineața, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau au fost prezenti la „Cafeneaua meseriilor „, activitate desfașurata in cantina Liceului Tehnologic „Alexandru Vlahuța” din localitatea Podu Turcului. Jandarmii le-au adus la cunoștința elevilor…

- Nu a fost solicitare 112, dar jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau au raspuns prezent, ca de fiecare data, la chemarea pentru donare de sange. Marea familie a Jandarmeriei Romane ramane un partener devotat in susținerea activitaților de promovare a donarilor de sange și a…