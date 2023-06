Piata de asigurari se clatina si mai mult dupa falimentul Euroins. Companiile ramase ar putea fi tentate sa preia prea multi clienti si sa intre in incapacitate de plata. In plus, la toamna, cand expira plafonarea tarifelor, firmele ar putea simti ca este momentul sa recupereze timpul pierdut si sa scumpeasca RCA.