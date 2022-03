Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul declanșat de Rusia in Ucraina, doi dintre cei mai mari producatori de culturi din lume, ar putea duce la o criza alimentara „la scara globala”, a declarat luni ministrul francez al Agriculturii, Julien Denormandie, citat de Reuters. El a facut aceste declarații la Bruxelles, inaintea unei reuniuni…

- Uniunea Europeana a interzis firmelor de rating de top sa evalueze datoria suverana a Rusiei și companiile țarii, ca parte a celui mai recent pachet de sancțiuni, a anunțat marți, 15 martie, Comisia Europeana.„Aceste sancțiuni vor contribui și mai mult la creșterea presiunii economice asupra…

- Uniunea Europeana ii va primi pe toți oamenii care fug din calea violențelor provocate de invadarea Ucrainei de catre Rusia, a anunțat vineri, 25 februarie, ministrul german de Externe Annalena Baerbock, potrivit Reuters . „Trebuie sa facem totul pentru a-i accepta fara intarziere pe cei care acum fug…

- NATO se asteapta la un atac de mare anvergura din partea Rusiei in Ucraina si a plasat in alerta forta sa de reactie rapida pentru a apara aliatii, a anuntat marti secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, relateaza AFP, Reuters si DPA. ”Toate indiciile arata ca Rusia planuieste…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca „trebuie sa ramanem uniți și in eforturile diplomatice, economice și suntem intre timp pregatiți sa luam orice masura se impune impreuna, atunci cand situația in teren se schimba”. De asemenea, Iohannis a spus ca Romania este pregatita și pentru…

- Uniunea Europeana trebuie sa fie vizibila și vocala cu privire la situația de securitate din Europa și acumularile de trupe rusești in apropierea Ucrainei și in regiunea Marii Negre, a declarat luni ministrul de externe Bogdan Aurescu, pledand din nou pentru “aceelerarea pregatirii sancțiunilor” europene…

- Alianta Nord-Atlantica va reactiona la un eventual atac al Rusiei asupra Ucrainei prin suplimentarea prezentei militare in Europa Centrala si de Sud-Est, inclusiv in Romania, afirma diplomati si fosti oficiali din cadrul Aliantei Nord-Atlantice, conform agentiei Reuters. Alianta Nord-Atlantica…

- Oficialii americani iau in considerare masuri dure de control al exporturilor pentru a perturba economia Rusiei in cazul in care presedintele Vladimir Putin ar decide invadarea Ucrainei, dupa cum a declarat un oficial al administratiei Biden pentru Reuters. Masurile, care urmeaza sa fie discutate, in…