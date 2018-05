Planurile retelei Dr. Leahu pentru 2018: inaugurarea a 5 noi clinici si dublarea cifrei de afaceri

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 1 ianuarie - 31 martie 2018, volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut fata de perioada perioada corespunzatoare a anului precedent, atat ca serie bruta, cu 6,2%, cat si ca serie ajustata, cu 7,6%, arata un comunicat transmis luni de INS. …

- Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in comuna Bascov, in ziua de marti 17 aprilie 2018, intre orele 08.00 – 17.00, fiind afectati utilizatorii situati in zona de la paraul Bascov pana la sensul giratoriu, dupa cum urmeaza: ・ blocurile E1, E2, E3, F1, F2; ・ case; ・…

- Cel mai mare supermarket Mega Image din afara Bucureștiului se deschide la Buzau. Magazinul este amenajat la parterul complexului comercial Galleria Mall, de pe Bulevardul Unirii. ”DESCHIDEM PENTRU DUMNEVOASTRA SUPERMARKET-ul MEGA IMAGE din Galleria Mall! Incepand de vineri, 6 aprilie, va așteptam la…

- Legea privind plafonul cifrei de afaceri cu care firmele se vor inregistra in scop de TVA a fost promulgata de președintele Klaus Iohannis, astfel ca va intra in vigoare in urmatoarele zile, mai exact la 3 zile de la publicarea in Monitorul Oficial. Proiectul legislativ a fost adoptat acum o luna de…

- MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania, anunța achiziționarea pachetului majoritar, in proporție de 80%, din Solomed, grup de clinici de servicii medicale prezente pe piața din Pitești, Costești și Curtea de Argeș. Grupul Solomed a fost inființat in 1997 și este unul dintre…

- Compania farmaceutica Merck a inregistrat o crestere a vanzarilor in Romania, anul trecut, cu 17%, in conditiile in care in ultimele 18 luni numarul angajatilor a crescut cu 50%. Merck Group a investit in anul 2017, la nivel mondial, 2,1 miliarde de euro in cercetare si dezvoltare. Compania…

- Esteto.ro, magazin online cu produse beauty deținut de antreprenorul Octavian Jomir, și-a dublat cifra de afaceri în 2017, atingând pragul de 1,5 milioane de euro. În cei 5 ani de la înființarea business-ului, s-au plasat peste 100.000 de comenzi online pe esteto.ro, în…

- Bilka, unul dintre principalii jucatori din piata de acoperisuri, companie fondata de antreprenorul roman Horatiu Tepes, a incheiat 2017 cu o cifra de afaceri de 394 milioane lei (86 milioane de euro), in crestere cu 45% fata de 2016, cand a inregistrat afaceri de 271 milioane lei. In topul vanzarilor…