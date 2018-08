Planurile pentru armele imprimate 3D sunt din nou disponibile n SUA

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia din Statele Unite este ingrijorata de planul Turciei de a achizitiona un sistem anti-racheta fabricat in Rusia, care nu va putea fi integrat in armamentul utilizat in cadrul NATO, a declarat James Mattis, secretarul american al Apararii, relateaza Reuters, citeaza

- Statele Unite vor dubla numarului de puscasi marini desfașurați in Norvegia, conform planurilor anuntat pentru prima data in iunie, a anuntat Ministerul Norvegian al Apararii, potrivit Reuters. Planurile care prevad creșterea numarului de pușcașii marini ai SUA in Norvegia de la 330 la 700 și deplasarea…

- Producatorul german de masini si camioane Daimler AG a anuntat marti ca a renuntat la planurile de extindere a operatiunilor din Iran, dupa ce presedintele Donald Trump a anuntat reintroducerea sanctiunilor, transmite Agerpres, care citeaza Reuters.Marti, la ora 04.00 GMT (07.

- Agneții FSB au descins azi dimineata la o unitate de cercetare din subordinea Agenției Spațiale ruse Roscosmos, sub suspiciunea scurgerii de informatii secrete despre noile arme hipersonice, relateaza Reuters. Anchetatorii rusi investigheaza un caz de suspiciune de tradare, avand infomratii ca serviciile…

- Premierul libian Fayez al-Sarraj a afirmat ca tara sa respinge planurile Uniunii Europene privind infiintarea unor centre pentru migranti in Libia, pentru a-i opri pe solicitantii de azil care vor sa ajunga in Europa Occidentala, si ca ea nu se va lasa atrasa de oferte financiare, relateaza vineri…

- Majoritatea oamenilor cred ca lumea este mai periculoasa acum decat in urma cu doi ani, crescand ingrijorarile provocate de violente si de armele de distrugere in masa, potrivit unui sondaj realizat de Global Challenges Foundation, preluat de Reuters, transmite Agerpres. Sase din zece respondenti…

- Planurile vizand constructia unui ultim tronson dintr-un gazoduct cu o valoare de 40 de miliarde de dolari care ar urma sa ajunga din Azerbaidjan pana in Italia sunt in prezent revizuite de autoritatile de la Roma, noul ministru italian al Mediului apreciind ca proiectul TAP este unul ''inutil'',…