Planurile noului Guvern legat de salarii, pensii și alocații, de la 1 ianuarie Negocierile dintre PNL și PSD sunt aproape finalizate. Vestea proasta este ca in privința veniturilor nu vor fi majorari prea mari. Salariul minim ar putea sa nu mai fie marit de la 1 ianuarie, așa cum promisese anterior Guvernul Cițu. Pensiile și alocațiile sa fie marite Pentru pensii exista varianta maririi cu 7-11%, insa cel mai probabil procentul cu care vor fi marite va fi de 8%. In cazul alocațiilor, PSD vrea marirea lor cu 40%, in timp ce PNL dorește creșterea cu doar 20%. ”Se fac calcule și simulari pentru a vedea care e impactul bugetar și, in funcție de asta urmeaza sa se faca majoararea”,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

