Stiri pe aceeasi tema

- Reuniunea a avut ca teme situația de securitate din Ucraina și din jurul ei și propunerile de securitate cerute de Rusia in decembrie 2021. Rusia a solicitat ca NATO sa nu se extinda suplimentar și sa renunțe la prezența sa militara in statele care au aderat la Alianța dupa 1997, referindu-se inclusiv…

- Inflația și-a pierdut atributul de „tranzitorie”, potrivit comunicatului oficial al Rezervei Federale a SUA, care stabilește ratele dobanzilor pe piața americana. Acest lucru inseamna ca inflația este aici pentru a ramane cel puțin pana anul viitor. Președintele Fed, Jerome Powell, considera ca aceasta…

- Vladmir Putin a discutat, joi, cu Angela Mekel și i-a atras atentia asupra "caracterului destabilizator si periculos al actiunilor provocatoare ale fortelor armate americane si ale altor tari din NATO in Marea Neagra", potrivit Kremlinului. La numai o zi de la amenințarile lui Putin, MAPN…

- Exercitiu naval multinational in Marea NeagraSapte nave militare ale fortelor navale din Romania, SUA, Turcia si Ucraina au participat vineri, 12 noiembrie, la un exercitiu naval. Dupa incheierea activitatilor de instruire de pe mare, navele militare americane fac o escala, in portul Constanta, in perioada…

- Marile companii de imbracaminte și incalțaminte iși muta producția in țari mai apropiate de magazinele lor din SUA și Europa, fiind afectate de o reapariție a cazurilor de varianta Delta in Vietnam și China, care a incetinit sau a oprit producția, relateaza Reuters. Bulgaria, Ucraina, Romania,…

- Data in care cele șase țari riverane Marii Negre, respectiv Bulgaria, Georgia, Romania, Rusia, Turcia și Ucraina au semnat „Planul Strategic de Acțiune pentru Marea Neagra” este sarbatorita drept Ziua internaționala a Marii Negre. Documentul semnat in 31 octombrie 1996 conține un set de strategii…

- In fiecare an pe data de 31 octombrie este sarbatorita Ziua Internationala a Marii Negre, data la care in anul 1996, a fost semnat Planului Strategic de Actiune pentru Marea Neagra de catre cele sase tari riverane Marii Negre: Bulgaria, Georgia, Romania, Rusia, Turcia si Ucraina. Marea Neagra este situata…

- Alaturi de rapița și soia, floarea-soarelui (Helianthus annuus L.) este una dintre cele mai apreciate plante oleaginoase, cultivata pe aproximativ 18 milioane de hectare in Europa, 90% din aceasta suprafața regasindu-se in Rusia, Ucraina, Romania, Bulgaria și Ungaria. Potrivit lucrarii „Fitotehnie”,…