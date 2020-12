Stiri pe aceeasi tema

- China planuieste sa vaccineze anti-COVID-19 50 milioane de persoane din grupe prioritare inainte de startul sezonului calatoriilor prilejuite de Noul An chinezesc, transmite vineri Reuters, citand publicatia South China Morning Post. Beijingul are in plan sa distribuie 100 milioane de doze de vaccinuri…

- Autoritațile din Polonia au descoperit recent primele cazuri de coronavirus in randul nurcilor. Au fost descoperite opt nurci infectate cu coronavirus la o ferma din nordul țarii. Conform Universitații de Medicina din Gdansk pana acum nu a fost depistat niciun caz de infecție cu noul coronavirus la…

- Indonezia a solicitat autorizarea de urgența pentru a incepe campania de vaccinare in masa impotriva COVID-19 pana la sfarșitul anului, a declarat, vineri, intr-un interviu acordat agenției Reuters, președintele acestei țari din Asia de Sud-Est.Președintele Joko Widodo, caruia i se mai spune Jokowi,…

- Asociația Organizatorilor de Sloturi din Romania (Romslot) contesta decizia autoritaților de a inchide salile de jocuri de noroc și o arata ca nu are niciun sens din punct de vedere epidemiologic. „Decizia pripita nu aduce niciun beneficiu real in combaterea epidemiei de Covid-19, in contextul in care…