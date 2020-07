Nelu Tataru vrea sa se intoarca in sala de operații imediat ce se termina pandemia de coronavirus. Ministrul Sanatații a dezvaluit, in emisiunea "La cina", ca postul sau de la Spitalul din Huși este suspendat și ca se poate intoarce curand la meseria de chirurg. "Ma gandesc sa ma intorc la meseria mea, in masura in care timpul șa probleme rezolvate aici imi vor permite. Chirurgia ramane viața mea, dincolo de toate", a declarat Tataru, la Digi 24. Nelu Tataru a spus, de asemenea, ca va imbina meseria de chirug cu cea de ministru al Sanatații.