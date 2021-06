Stiri pe aceeasi tema

- Italia si Germania au primit marti unda verde din partea Comisiei Europene pentru planurile nationale de redresare si rezilienta, a caror valoare combinata depaseste 200 miliarde de euro, transmite dpa. 'Este o zi de mandrie pentru tara noastra', a declarat prim-ministrul italian…

- Sefii de stat si de guvern din tarile membre au salutat acordul obtinut la nivelul Uniunii Europene cu privire la certificatul digital COVID, iar presedintele Klaus Iohannis a spus ca Romania se pronunta in favoarea implementarii rapide si unitare a acestuia. El a insistat asupra faptului ca utilizarea…

- Guvernul a anuntat ca, marti, premierul Florin Citu pleaca la Bruxelles, iar de la ora 20.15, ora Romaniei, va avea o cina de lucru cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Citu face deplasarea la Bruxelles, alaturi de mai multi ministri, pentru a negocia proiectele care vor primi finantare…

- Primele plați din uriașul fond de relansare economica al UE ar putea fi facute in iulie, in ciuda unor negocieri dificile și unui start lent al planului, scrie AFP. Portugalia a depus deja proiectul și alte țari au anunțat ca vor face in curand același lucru. Romania, pe de alta parte, a anunțat ca…

- Premierul Italiei, Mario Draghi si-a informat sâmbata cabinetul ca a ajuns la un acord cu Comisia Europeana privind planul national de redresare, ceea ce deschidea calea pentru ca acest plan sa fie trimis la Bruxelles pâna la finele lunii, informeaza Reuters.Italia ar urma sa primeasca…

- Premierul italian, Mario Draghi, l-a numit joi seara pe presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, “dictator” atunci cand a raspuns la o intrebare despre scandalul “Sofagate”. “Am fost foarte mahnit de umilinta pe care presedintele Comisiei a trebuit sa o suporte cu acesti, sa le spunem ceea ce sunt,…

- Premierul italian, Mario Draghi, l-a numit „dictator” pe presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, dupa scandalul „Sofagate”, cand presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a fost nevoita sa stea pe o canapea, dupa ce a fost lasata fara scaun la o intrevedere intre liderii UE cu Erdogan, informeaza…

- Premierul italian, Mario Draghi, l-a numit joi seara pe presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, drept "dictator" atunci cand a raspuns la o intrebare despre scandalul "Sofagate", noteaza AFP. "Am fost foarte mahnit de umilinta pe care presedintele Comisiei a trebuit sa o suporte cu acesti,…