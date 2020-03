Planurile de lansare ale noului album Lady Gaga, date peste cap de epidemia de coronavirus

Stiri pe aceeasi tema

- Franta isi retrage trupele din Irak, unde acestea participa la misiuni de formare, a anuntat Statul Major francez, din cauza pandemiei noului coronavirus, care ii afecteaza una dintre operatiunile externe, relateaza AFP.

- In aceasta dimineața a fost inregistrat al patrulea deces din Romania al unei persoane confirmata pozitiv la COVID 19. Este vorba despre o femeie in varsta de 72 ani, din Suceava. Femeia a fost internata in data de 21 martie 2020 la Spitalul județean Suceava, cu afecțiuni asociate cronice, diabet si…

- Coalitia internationala condusa de Statele Unite in lupta impotriva gruparii Statul Islamic (SI) si-a suspendat misiunea de formare a trupelor irakiene din cauza pandemiei noului coronavirus, a anuntat un reprezentant de rang inalt militar al coalitiei, relateaza Reuters.

- In urma deciziilor luate recent, din cauza pandemiei de coronavirus, de amanare a EURO 2020 și de suspendare a competițiilor interne, lupta pentru caștigarea trofeului mult ravnit, Balonul de Aur, pare sa se rezume la rezultatele jucatorilor din puținele luni in care s-a jucat fotbal. Din cauza pandemiei…

- Dupa Romania, a venit randul Finlandei sa declare stare de urgența din cauza pandemiei noului coronavirus. Prim-ministrul Sanna Marin a declarat ca va permite si inchiderea imediata a frontierelor daca va fi necesar. Finlanda declara stare de urgenta pentru a lupta impotriva epidemiei de coronavirus,…

- Turneul WTA de la Stuttgart, stabilit pentru a se desfasura in perioada 20 - 27 aprilie, a fost anulat de autoritatile locale, chiar inainte de decizia WTA, transmite a1.ro.Decizia autoritatilor locale este rezultat a propagarii epidemiei de coronavirus.

- UEFA a anunțat astazi ca va suspenda toate competițiile europene care urmau sa se desfașoare saptamana viitoare, printre care Champions League și Europa League, din cauza pandemiei de coronavirus, potrivit BBC, citat de digi24.ro.

- Patru persoane au murit, luni, in statul Washington din Statele Unite, dupa ce au fost infectate cu noul coronavirus Covid-19, au anunțat autoritațile sanitare americane, citate de BBC News, anunța MEDIAFAX.Numarul total al deceselor inregistrate pana luni in Statele Unite din cauza Covid-19…