Alexandra Stan are planuri mari pentru 2022! Vedeta a recunoscut ca a avut parte de un an zbuciumat, insa plin de amintiri frumoase. Aceasta i-a dezvaluit Adelei Popescu ce vrea sa faca in urmatoarea perioada. Bineințeles, ea nu a uitat de admiratorii sai, așa ca a facut un anunț uluitor! Ce iși dorește sa faca […] The post Planurile Alexandrei Stan pentru 2022. Ce i-a dezvaluit Adelei Popescu appeared first on IMPACT .