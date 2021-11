Planuri urbanistice pentru parcurile fotovoltaice ale CEO

Stiri pe aceeasi tema

- Construcția primului parc fotovoltaic de la Complexul Energetic Oltenia(CEO) va incepe in 2022. Potrivit lui Daniel Burlan, managerul CEO, lucrarile vor fi demarate imediat ce va fi stabilit un constructor. Finalizarea proiectului este programata in anul 2023. In paralel vor fi demarate și celelalte…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) a alocat suma de 1,5 milioane de euro pentru achiziția de servicii de consultanța pentru implementarea de parcuri fotovoltaice pe depozitele de zgura și cenușa aferente sucursalelor energetice și pe haldele din cadrul sucursalei miniere. Licitația pentru incredințarea…

- Un total de 10 companii romanești și straine sunt interesate sa participe la investițiile anunțate de Complexul Energetic Oltenia. Potrivit lui Daniel Burlan, președintele Directoratului Complexului Energetic Oltenia, inițial au fost in jur de 40 de societați din țara și din afara țarii, insa 10 sunt…

- Ministerul Energiei a transmis la Banca Europeana de Investitii primele aplicatii pentru finantarea din bugetul Fondului pentru Modernizare a noua proiecte strategice in sectorul energetic, cu un cost de investitie de peste 693 milioane euro.

- ”Fondul de Modernizare! Ministerul Energiei a facut primele aplicatii pentru finantarea unor proiecte strategice in sectorul energetic din tara noastra. Ministerul Energiei in calitate de autoritate competenta pentru gestionarea si derularea Fondului pentru modernizare, a transmis catre BEI, prin intermediul…

- Noua Linie Electrica Aeriana (LEA) 400 kV Constanța Nord – Medgidia Sud, aflata pe lista celor 20 de proiecte strategice de importanța naționala ale CNTEE Transelectrica SA, este investiția pentru care Compania a depus aplicație de finanțare din bugetul Fondului pentru Modernizare la Banca Europeana…

- Ministerul Energiei a transmis marți, 14 septembrie, la Banca Europeana de Investiții primele aplicații pentru finanțarea din bugetul Fondului pentru Modernizare a unor proiecte strategice in sectorul energetic, arata un comunicat de presa. Este vorba de sute de milioane de euro. In contextul legislativ…

- Ministerul Energiei a transmis marti la Banca Europeana de Investitii primele aplicatii pentru finantarea din bugetul Fondului pentru Modernizare a noua proiecte strategice in sectorul energetic, cu un cost de investitie de peste 693 milioane euro, conform unui comunicat al ministerului. "In contextul…