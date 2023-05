Razboiul Rece a dus la o cursa nebuneasca a inarmarilor, intre URSS și SUA, iar unele planuri au fost extrem de aproape de catastrofe inimaginabile. In anii 1950, in timp ce URSS parea sa fie in frunte in cursa spațiala, oamenii de știința americani au pus la cale un plan bizar: sa bombardeze suprafața Lunii pentru a-i speria pe sovietici. Momentul in care astronautul Neil Armstrong a pașit pe suprafața Lunii, in 1969, este unul dintre cele mai memorabile din istorie. Dar ce s-ar fi intamplat daca Luna pe care a pașit Armstrong ar fi fost marcata de cratere uriașe de efectele bombardamentelor…