- Imagini ale bijuteriilor regale vor fi proiectate pe fatada faimosului Turn al Londrei in toamna, inainte de a participa la un turneu extensiv de prezentare in intreaga tara, organizat cu scopul de a spune povestea incoronarii suveranilor britanici in fata a mii de vizitatori.

- Luna mai a acetui an va fi una cu totul speciala pentru Regatul Unit al Marii Britanii. Astfel, Regele Charles al III-lea urmeaza sa fie incoronat la data de 6 mai. Fiul regretatei Regina Elisabeta a II-a va fi invoronat cu un ulei cu totul special, fiind creat in secret, timp de opt luni. In urma cu…

- Harry și Meghan Markle au fost invitați la incoronarea Regelui Charles, care va avea loc in acest an. Vestea a fost surprinzatoare pentru toata lumea, avand in vedere conflictul și ”razboiul” in care au fost pana acum cei doi cu Familia Regala.

- Ceremonia de incoronare a fiului regretatei regine Elisabeta a II-a va avea loc pe 6 mai 2023. Organizatorii evenimentului istoric intampina, insa, cateva probleme. S-a aflat care este motivul entru care marile staruri din Marea Britanie au refuzat sa cante la incoronarea Regelui Charles. Ce anunța…

- In cadrul unui fenomen foarte rar, aurore boreale foarte spectaculoase au putut fi vazute in noaptea de duminica spre luni in Regatul Unit, inclusiv in regiuni sudice ale tarii, precum comitatele Kent si Cornwall, informeaza BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cu toate ca este un moment istoric pentru Marea Britanie și poporul englez, se pare ca unii artiști nu au fost impresionați de invitația facuta de Palatul Buckingham. Presa din Regatul Unit a dezvaluit care sunt vedetele uriașe care au refuzat sa cante la incornarea Regelui Charles al III-lea. Cine…

- Regele Charles i-a avertizat pe Harry și Meghan cu privire la planul de incoronare, spune un expert regal. Planurile luate in considerare in prezent pentru a-i permite prințului Harry sa participe la Incoronare sunt pline de probleme, a avertizat un comentator regal. Incoronarea regelui Carol al III-lea…

- O intalnire intre printul Harry si ceilalti membri ai familiei regale britanice, „de reconciliere”, poate avea loc inainte de incoronarea a regelui Charles al III-lea din luna mai, a informat publicația The Sunday Times, preluata de Agerpres . „Va trebui ca toate partile implicate sa fie flexibile,…