- In contextul generat de pandemia de COVID-19, Ministerul Culturii a anuntat ca supune dezbaterii publice un proiect de lege care prevede interzicerea, pana in data 31 august 2020, a organizarii evenimentelor, festivalurilor si manifestarilor culturale, artistice la care sunt prezenti peste 1.000 de…

- Asociația Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii a lansat, de Ziua Internaționala a Luminii, un manifest video in 26 de limbi, in care evidențiaza metafora luminii din sloganul asociației – „Lumineaza orașul prin tine”. Una dintre valențele luminii, incluse in slogan, se refera la energia și…

- Asociația Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii a lansat, de Ziua Internaționala a Luminii, un manifest video tradus in cele 26 de limbi oficiale ale Uniunii Europene, prin care se dorește evidențierea metaforei luminii din sloganul asociației, „Lumineaza orașul prin tine”. „Manifestul Luminii”,…

Asociația Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii lanseaza o campanie inedita, prin care ii invita pe timișoreni și nu doar pe ei sa le...

- Asociația Timișoara 2021 accepta realitatea produsa de noua pandemie si cauta modalitati de a se adapta acesteia, dar si la adaptarea priectele culturale incluse in proiectul prin care Timisoara a devenit Capitala Europeana a Culturii. Prin intermediul unei serii de mici filmari, reunite sub denumirea…

- Asociația Timișoara 2021, inființata in anul 2011 pentru a pregati dosarul de candidatura pentru obținerea titlului de Capitala Europeana a Culturii pentru anul 2021, invita partenerii programului cultural ai viitoarei capitale culturale europene sa reflecteze impreuna asupra proiectelor comune care…

- Mai multe autospeciale ale Politiei si ale Pompierilor au raspuns intr-un mod cu totul special evenimentului lansat de Asociația Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii, „Lumineaza orasul prin tine”, prin care toti timisorenii au fost chemati la ferestre si pe balcoane pentru a aprinde lanterne…

- Asociația Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii le ridica moralul timisorenilor aflati acasa si lanseaza campania „Lumineaza orasul prin tine”. Miercuri, cu totii sunt asteptati sa iasa la ferestre si balcoane cu lanterne si lumini si sa isi lumineze orasul drag. Timișorenii sunt așteptați…