Planuri pentru 2020. Șapte idei pentru a le îndeplini cu succes. La mulți aaaaaani! Cum ați petrecut in noaptea dintre ani? Dar cu kilogramele cum stați? Anul nou a inceput de cateva zile. Timp suficient sa ne dezmeticim și sa ne facem planuri marețe! Marețe, mai puțin marețe, orice dorim sa obținem ar trebui planuit. Din psihologie știm ca al nostru creier are nevoie de indici ... The post Planuri pentru 2020. Șapte idei pentru a le indeplini cu succes. appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 24 de firme create in cadrul proiectului cu titlul „SIA VEST – Suport pentru Inițiative Antreprenoriale”, derulat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș sunt aproape de a primi si ultima transa a finantarii nerambursabile acordate in cadrul proiectului. CCIA Timis continua activitatea…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis a premiat, vineri seara, cele mai de succes intreprinderi din economia judetului. La Centrul Regional de Afaceri din Timisoara, a avut loc editia cu numarul 26 al Topului Firmelor. In fata unor personalitati ale vietii economice, sociale si administrative…

- Disputa surda dintre primarul Nicolae Robu si Inspectoratul de Stat in Constructii continua, iar ultimul episod se refera la reabilitarea termica a unor blocuri. Edilul-șef al Timisoarei acuza institutia din domeniul autorizarii ca il saboteaza, pentru a nu avea o rata de succes de 100% in ceea ce priveste…

- Traditia e pastrata de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis si vinerea viitoare are loc o noua edisie, cea cu numarul 26, al Topului Judetean al Firmelor. Pe 25 octombrie, la Centrul Regional de Afaceri, cele mai de succes firme din anul 2018 vor fi premiate cu trofee si diplome. Organizat…

- Dupa primele noua luni ale anului 2019, Aeroportul International Timisoara e pe plus. Datele referitoare la pasagerii operati arata o crestere cu 2,5% comparativ cu anul precedent. In perioada ianuarie-septembrie 2019, 1, 18 milioane de pasageri au calatorit spre si dinspre Aeroportul Timisoara, in…

- Cercetatorii timisoreni de la Muzeul National al Banatului au incheiat cu succes un nou an de cercetari realizate in Kargazstan, impreuna cu o serie de colegi de la Berlin. In cel de-al doilea an a continuat cercetarea siturilor arheologice din aceasta tara, dorinta arheologilor fiind sa demonstreze…

- Modernizarea semafoarelor si a iluminatului public, reabilitarea statiilor de transport si reanimarea transportului public din Chisinau. Sunt doar cateva dintre obiectivele anuntate de Andrei Nasase, candidatul blocului ACUM, la alegerile locale din Chisinau.

- In returul sezonului trecut, Ripensia se impunea pe terenul Universitatii Cluj, pe atunci in carți pentru promovarea directa in prima liga, cu 3-2, cu un gol marcat de Draghici in minutul 97. De aceasta data, meciul dintre cele doua echipe cu nume istorice s-a terminat la egalitate, 1-1, dar și acum,…