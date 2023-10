”Digitalizam si modernizam peste 1000 de biblioteci din mediul rural cu 37 de milioane de euro din fonduri europene, in beneficiul a sute de mii de romani! Fiecare roman, de la mic la mare, trebuie sa aiba acces la tehnologie”, spune ministrul. Bogdan Ivan arata ca a participat la evenimentul de relansare a apelului unui proiect prin care modernizam bibliotecile locale si le transformam in hub-uri de dezvoltare a competentelor digitale pentru 100.000 de romani. ”Ne-am propus sa dezvoltam compententele digitale ale cetatenilor nu doar in centrele oraselor mari, ci sa ducem beneficiile tehnologiei…