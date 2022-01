Stiri pe aceeasi tema

- In ultima perioada s-a tot vorbit despre cum Apple nu prea a mai vandut mare lucru. De la vechile campanii de hate la adresa brandului, s-a ajuns la adevarate dovezi de „mila" din partea comentacilor de pe internet. Dar adevarul este ca gigantul tech a vandut nu mai putin de 40 de milioane de telefoane…

- Digi anunta astazi, 03 ianuarie, finalizarea cu succes a tranzactiei privind operatiunile sale din Ungaria catre 4iG, dupa ce, in data de 29 noiembrie 2021, partile au semnat documentele pentru transferul filialelor si operatiunilor DIGI din Ungaria.

- Lovitura dura pentru Ion Țiriac, la numai o saptamana de cand și-a vandut turneul de la Madrid. Totul a picat ca un fulger. Anunțul trist a fost facut de organizatorii turneului de la Madrid și este vorba despre prietennul lui Ion Țiriac, cel care pana acum o saptamana a fost proprietarul turneului…

- Auditul demarat in luna martie 2021 de catre DIGI Ungaria s-a incheiat. Astfel, compania 4iG Nyrt a semnat contractul cu grupul roman RCS RDS pentru cumpararea afacerilor acestuia din Ungaria. Potrivit Hvg.hu , care citeaza un comunicat al companiei ungare, valoarea tranzacției este de aproximativ 625…

- Un manuscris al lui Albert Einstein ce contine calcule din perioada cand incerca sa formuleze Teoria relativitatii a fost vandut marti seara, la Paris, pentru 11 milioane de euro, arata News.ro. Vanzarea de la Christie's a doborat recordul pentru un document stiintific cu semnatura, potrivit…

- Un roman și-a cumparat un apartament de pe eMag chiar de Black Friday. Razvan Simion a anunțat prețul locuinței. Aceasta este o premiera in Romania cand in perioada reducerilor este pusa la vanzare un imobil. Premiera in Romania de Black Friday: apartament vandut pe eMag Premiera in Romania! Clienții…

- Oficial, nu se vand si nu se recomanda de catre medici. In realitate insa, antiviralele produse in afara Uniunii Europene sau SUA se gasesc la tarabele din aproape toate pietele. O echipa Observator a gasit azi de vanzare Arbivir (Arbidol) la tarabele din doua orase. Desi nu e autorizat, unii specialisti…

- Leonard Naidin (42 de ani), fost mijlocaș ofensiv la Poli Timișoara, Dinamo sau Poli Iași, a povestit cum pe vremea cnd era la Timișoara, Marcel Iancu (președintele banațenilor) i-a falsificat semnatura, prelungindu-i contractul cu Poli pe inca 5 ani. Leonard Naidin a avut cea mai buna perioada a carierei…