- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat vineri la Parlament ca o parte din angajații din aparatul central vor fi dați afara daca ajunge la Palatul Victoria cabinetul PNL, ca detașarile in funcții vor fi limitate la 6 luni de zile și ca se vor face concursuri pentru funcțiile de conducere:O…

- PNL și-a prezentat ieri programul de guvernare cu care Ludovic Orban vrea sa se instaleze la Palatul Victoria, daca trece de votul Parlamentului. In documentul facut public, autorii programului pare ca s-au inspirat dintr-un discurs al unui ministru PSD.Astfel, in Programul PNL, la pagina…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban a evitat, joi, sa dea un raspuns in urma imaginilor difuzate de Libertatea, din noaptea tragediei din Colectiv, imagini ascunse de autoritati de opinia publica. Orban a fost intrebat daca va lua masuri, in cazul in care va ajunge la Palatul Victoria, in acest caz de…

- Liderul grupului PSD din Camera Deputatilor, Alfred Simonis, a declarat, miercuri, ca votul in Parlament pentru Guvernul Orban va avea loc, cel mai probabil, pe 4 noiembrie, dar sunt "sanse mici" ca acesta sa fie investit.Avand in vedere ca premierul desemnat, Ludovic Orban, va depune joi…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, pentru Agerpres, ca miercuri dupa-amiaza va avea o intrevedere cu premierul desemnat Ludovic Orban pentru discutii pe marginea agendei ce tine de investirea viitorului Guvern. El a precizat ca intalnirea va avea loc la ora 16.00, din partea PMP urmand sa participe…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca liberalii vor depune, marți, moțiunea de cenzura și se așteapta ca tot astazi aceasta sa fie citita in plenul Parlamentului. Orban a explicat ca se așteapta la șicane din partea PSD, dar a precizat ca liberalii sunt pregatiți de cotraatac. De asemenea,…

- Totodata, el a reiterat ca ALDE nu sustine proiectul rectificarii bugetare asa cum a fost prezentat de catre Ministerul Finantelor si a mai mentionat ca este nevoie si de o reactualizare a programului de guvernare, solicitarea ALDE catre PSD fiind ca premierul Viorica Dancila sa vina la inceputul…

- Guvernul nu va adopta, joi, Ordonanța privind taxa pe zahar, creșterea accizei la țigari sau diminuarea numarului de secretari de stat. Consiliul Economic și Social (CES) a intors proiectul la Ministerul Finanțelor din lipsa de avize, potrivit hotnews.ro.