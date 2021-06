Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura ceha a anuntat luni ca politia a cerut parchetului inculparea premierului Andrej Babis, in legatura cu un dosar de presupusa frauda cu subventii europene, relateaza AFP si dpa. Politia banuieste ca in 2007 Babis a transferat temporar ferma si resort-ul "Cuibul de berze", din apropiere…

- Pe strazile Capitalei sunt din ce in ce mai puțini oameni care poarta maști. Dupa anularea mai multor restricții de catre Comisia Sanatate Publica a municipiului Chișinau, oamenii au inceput sa se simta mai liber. Comisia Sanatate Publica a municipiului Chișinau a mai decis ca restaurantele,…

- Fiecare al șaptelea locuitor al Cehiei ar dori sa se vaccineze cu serul rusesc impotriva coronavirusului, ”Sputnik V”, daca ar avea posibilitatea sa-și aleaga preparatul. Este concluzia ce se desprinde din rezultatele unui sondaj realizat de agențiile CVVM și Median, transmite publicația Izvestia.…

- Ministrul ceh de interne, Jan Hamacek, ar fi propus Kremlinului un "troc" prin care Praga sa primeasca 1 milion de doze din vaccinul rusesc anti-COVID-19 Sputnik V, angajandu-se in schimb sa nu formuleze public acuzatii la adresa Rusiei, scrie portalul de stiri ceh Seznamzpravy.cz, citat marti de dpa.…

- Despre expulzarea oficialului rus din Romania, Florin Cițu a spus ca „decizia de astazi din Romania” nu are legatura cu ce s-a intamplat in alte state. Autoritatile romane l-au declarat luni „persona non grata” pe adjunctul atasatului militar al ambasadei ruse la Bucuresti, Alexey Grishaev. Potrivit…

- Scandalul diplomatic dintre cele doua țari a izbucnit dupa ce Praga a acuzat fara niciun temei Moscova de complicitate la explozia de la un depozit de muniții in Vrbetice, in anul 2014 și a expulzat 18 angajați ai ambasadei ruse. Moscova a respins acuzațiile autoritaților cehe și a declarat…

- Romania va anunta eventuale expulzari ale diplomatilor ruși atunci cand va fi cazul Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, spune ca Romania va anunța eventuale expulzari ale diplomaților ruși atunci cand va fi cazul: „Nu putem sa ne pronunțam in vreun fel in avans”. El afirma ca diplomații incearca sa…

- Dupa decizia de miercuri prin care Danemarca a anuntat ca renunta la orice forma de utilizare a vaccinului anti-COVID-19 dezvoltat de compania AstraZeneca, Republica Ceha a reactionat foarte repede si s-a declarat dispusa sa cumpere dozele de ser care vor ramane nefolosite in aceasta tara, informeaza…