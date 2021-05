Stiri pe aceeasi tema

- CFR SA a avut anul trecut pierderi de 276 milioane lei, iar pentru acest an estimeaza un rezultat negativ de 247,7 milioane lei, in timp ce veniturile sunt planificate sa scada in 2021 cu 25%, la 3,83 miliarde lei, potrivit proiectului privind bugetul de venituri si cheltuieli publicat in dezbatere…

- Ministerul Transporturilor si Infrastructurii va investi 44,5 milioane de lei pentru modernizarea statiei de cale ferata Bartolomeu, proiect ce presupune imbunatatirea conditiilor de circulatie feroviara prin executia unor lucrari de infrastructura si suprastructura CF si inlocuirea unui numar de sapte…

- Asociatia “Pro Infrastructura” cere oficialiilor din Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor sa intervina si sa aiba discutii aplicate cu Alstom pe tema tsistemelor de centralizare si telecomunicatii pentru schimbarea macazurilor si semnalelor necesare pe cei 40 de kilometri…

- Potrivit unei postari publicate, miercuri, de asociatie pe Facebook, de vreo 7 ani, CFR Infrastructura impreuna cu Alstom se chinuie sa configureze sistemele de centralizare si telecomunicatii pentru schimbarea macazurilor si semnalelor (evitarea coliziunilor intre trenuri) necesare circulatiei pe cei…

- Ministerul Transporturilor a pus in dezbatere publica proiectul prin care propune acordarea unei reduceri de 50% pentru transportul studenților pe calea ferata, in conformitate cu Ordonanța de Urgența care a eliminat transportul gratuit. Potrivit proiectului, legitimațiile de calatorie cu tarif redus…

- Ramona Moldovan a fost numita in functia de secretar general al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pe o perioada de sase luni, potrivit unei decizii a prim-ministrului Florin Citu, publicata vineri seara in Monitorul Oficial. "Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii, doamna…

- Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA a lansat licitatiile deschise, in valoare totala de 97,2 milioane de lei, pentru studiile de fezabilitate si proiectele tehnice necesare modernizarii liniei de cale ferata Bucuresti - Craiova, pentru circulatia trenurilor de calatori cu viteza maxima de 160…

- Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA a lansat licitatia deschisa pentru realizarea Studiului de Fezabilitate si a Proiectului Tehnic necesare modernizarii liniei de cale ferata Apahida - Ilva Mica (subsectiunea I a tronsonului Apahida - Suceava), un contract a carui valoare estimata depaseste 34…