Stiri pe aceeasi tema

- Peste 200 sute de pasageri care urmau sa plece spre orașul italian Bergamo ar fi fost dați jos din avion și puși sa aștepte in aeroport ore intregi. Oamenii s-au plans ca au fost lasați fara apa și mancare.

- Este din nou haos pe Henri Coanda, dupa ce zilele trecute s-a stricat sistemul de climatizare. De data aceasta, insa, s-a strigat banda de bagaje, motiv pentru care oamenii au fost nevoiți sa alerge prin aeroportul Otopeni și sa se confrunte cu intarzieri sau chiar anulari de zboruri. Banda de bagaje,…

- Datoria publica a crescut in doar trei luni din 2024 cu 61,6 miliarde de lei, echivalent a 3,1% din PIB. Datoria publica a crescut din decembrie trecut pana la finalul lui martie cu 61,6 miliarde de lei (12,3 miliarde de euro) si a ajuns la 845 miliarde de lei (169miliarde de euro), adica 51,9% din…

- Alerta cu bomba intr-un avion care a aterizat pe aeroportul Otopeni. O persoana a apelat la 112 pentru a anunța ca aeronava, care se afla in acest moment in Romania, este minata. SRI intervine și verifica avionul, dar și bagajele pasagerilor. Alerta cu bomba in Romania Autoritațile au primit o alerta…

- Rafinaria Petrobrazi, inființata in 1934, va deveni primul mare producator de combustibili sustenabil din Europa de Sud-Est. OMV Petrom a anunțat ca va investi aici intr-o prima faza 750 de milioane de euro, iar apoi 11 miliarde de euro pana in 2030. OMV Petrom, cel mai mare producator integrat de energie…

- Dupa 20 de ani, romanii pot zbura din nou direct din Romania spre SUA. Primul zbor catre New York a avut loc astazi, dupa ce avionul a decolat cu 40 de minute intarziere de pe Aeroportul din Otopeni, ca urmare a procedurilor de securitate.

- Curtea de Apel București a decis reevaluarea ofertei PESA și a menținut soluția ARF pentru trenurile Alstom. Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF), se afla intr-o situație incerta cu privire la contractul de peste 3 miliarde de lei semnat cu producatorul polonez…

- Știre extraordinara pentru Ucraina și pentru intreaga lume care inca pune preț pe valorile democrației. Camera Reprezentanților a votat, cu majoritate confortabila, ajutorul militar pentru Ucraina. 61 de miliarde dolari vor pleca foarte curand spre țara care se afla in conflict direct cu ambițiile imperialiste…