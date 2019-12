Stiri pe aceeasi tema

- Oferta Rusiei de a extinde actualul contract privind gazul, sau semnarea unui nou contract cu durata de un an, este de neacceptat, a afirmat, pentru Interfax, ministrul energiei ucrainean Oleksiy Orzhel, potrivit Reuters. "Propunerea primita este de neacceptat pentru Ucraina, având în…

- Raportul Comisiei Europene prin care sunt monitorizate independența și eficacitatea sistemului judiciar, publicat recent, este cel mai dur raport de țara pe care Romania il primește de la aderarea sa in 2007. Daca in ultimii ani, faceam pași sa internalizam principiile mari care stau la baza unui sistem…

- ORA DE IARNA 2019. Ora de iarna este ora standard. Sistemul orei de vara si de iarna presupune o ajustatare cu o ora a ceasurilor in fiecare primavara si toamna. La ora de vara, ceasul se da inainte cu o ora (ora 3:00 devine ora 4:00), in timp ce la ora de iarna operațiunea e inversa, ceasurile se…

- Ora de iarna 2019. Cand se schimba ora de iarna 2019. Cand se trece la ora de iarna 2019. Ora de iarna 2019 in Romania. In 2019 ar putea fi ultima data cand romanii vor da ora inapoi, in condițiile in care Comisia Europeana a decis sa se renunțe la schimbarea orei. Totuși, in Romania nu se știe inca…

- 11 state membre UE sustin interzicerea, la nivel european, a vehiculelor diesel si pe benzina pana in 2040, pentru a combate schimbarile climatice. Acest lucru ar putea duce la o schimbare drastica a configurarii pietei de vanzari auto din Romania, care inca e dominata de masini ce folosesc combustibili…

- Danemarca, susținuta de alte 10 țari ale Uniunii Europene, a cerut interzicerea, la nivel european, a vehiculelor diesel și pe benzina pâna în 2040, pentru a combate schimbarile climatice, relateaza Euronews, citat de Mediafax.Danemarca a facut propunerea în cadrul unei reuniuni…

- Danemarca a facut propunerea in cadrul unei reuniuni a miniștrilor UE de mediu desfașurata la Luxemburg. UE iși propune sa reduca emisiile de carbon cu 40% pana in 2030, in timp ce Comisia Europeana intenționeaza sa le reduca la zero pana in 2050, pentru a ajuta la oprirea incalzirii globale.…

- Modul in care au fost distribuite posturile de varf din Comisia Europeana reflecta pozitia consolidata a Grupului de la Visegrad (V4), a afirmat joi la Praga premierul ungar Viktor Orban, dupa un summit intre V4 si statele din Balcanii de vest, transmite MTI. Doi dintre vicepresedintii noii Comisii…