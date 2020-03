Planul UE pentru reactivare economica a esuat, dupa ce Germania si Olanda au refuzat sa imparta costurile crizei COVID-19 Planul european pentru reactivare economica ar fi trebuit sa fie adoptat joi, in cadrul unui summit al liderilor statelor membre UE, dar a esuat dupa ce Italia si Spania au cerut masuri mai clare, iar Germania si Olanda au spus ca refuza sa imparta costurile crizei sanitare.



Obiectivul intalnirii online a liderilor statelor membre ale Uniunii Europene era ca ei sa cada de acord asupra unei "stategii coordonate" pentru recuperarea normalitatii sociale, economice si industriale odata ce pandemia va fi depasita.



Disputele dintre cele patru state au facut ca, dupa sase ore de teleconferinta,



