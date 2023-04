Planul UE pentru muniţiile destinate Ucrainei este blocat de o dispută între membri – Reuters Ministrii de externe ai UE au aprobat pachetul inovator la 20 martie. Cea mai urgenta parte a planului aloca 1 miliard de euro pentru a rambursa tarile UE care trimit din propriile stocuri catre Ucraina obuzele de artilerie de care Kievul are nevoie urgenta. Legislatia pentru acest element a fost finalizata si urmeaza sa intre in vigoare in zilele urmatoare, au declarat diplomati si oficiali, care au vorbit sub rezerva anonimatului. Insa un al doilea element al planului – o achizitie comuna de munitii, in valoare de inca 1 miliard de euro, un demers istoric al UE – este intarziat de dezacordurile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ROMEXPO organizeaza, in perioada 23 - 26 martie, targul cu tematica home&deco TotulPentruCasaTa2023, un eveniment care prezinta atat evolutia sectorului home & deco, cat si trendurile anului in aceasta industrie.Potrivit organizatorilor, peste 150 de companii, din 14 tari (Austria, Bulgaria,…

- Salvatorii au dormit chiar pe moloz langa ruinele cladirilor, incalziți cu paturi și de un foc de tabara in orașul Antakya, din Turcia, din sudul țarii, dupa ce un cutremur mortal a lovit Turcia și Siria saptamana trecuta. A fost unul dintre cele mai grave cutremure din istoria moderna a Turciei, bilanțul…

- Romania este pe ultimul loc in randul tarilor Uniunii Europene la capitolul democratie si pe locul 62 in lume, cu un scor de 6,45 - potrivit indexului anual al democratiilor intocmit de grupul britanic The Economist, un clasament anual ce ia in calcul cinci criterii si care ierarhizeaza anul acesta…

- Studiul are patru zone de clasificare: regimuri autoritare, regimuri hibride, democratii deficitare si democratii depline.Pentru intocmirea clasamentului, sunt luate in calcul cinci categorii de criterii: procesele electorale si pluralismul, functionarea guvernului, participarea politica, cultura politica…

- Prețul la medicamente ar putea crește in acest an cu 7%, susține directorul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Dragoș Guțu. Potrivit acestuia, in 2023, instituția va continua negocierile cu producatorii internaționali pentru a suplini stocurile de produse antibiotice , antivirale și…

- Super-tancurile Leopard 2 sunt folosite in armatele a cel putin 13 tari europene: Austria, Danemarca, Elvetia, Finlanda, Germania, Grecia, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Turcia si Ungaria, care au impreuna peste 2.

- Cincizeci la suta dintre spaniolii chestionați cred ca razboiul din Ucraina ar trebui sa se incheie cat mai curand posibil, chiar daca acest lucru inseamna ca ucrainenii ar trebui sa cedeze teritorii Rusiei și sa faca concesii Moscovei, arata un nou sondaj paneuropean. Studiul a fost realizat de rețeaua…

- Raspunsul international ce a urmat declansarii invaziei ruse a determinat Ucraina sa-si „reevalueze” relatiile cu multe tari, intrucat raspunsul „nu a fost acelasi” din partea tuturor si unii au fost chiar „meschini”, a spus Zelenski.Conform presedintelui ucrainean, Polonia si vecinii sai baltici (Lituania,…