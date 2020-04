Planul UE de acţiuni coordonate pentru suspendarea restricţiilor antiepidemice Planul Uniunii Europene cu recomandari privind suspendarea graduala a restrictiilor antiepidemice contine o serie de criterii de monitorizare epidemiologica si actiuni coordonate la nivelul statelor membre, care vor fi urmate de o strategie de relansare economica, potrivit Mediafax. "Masurile restrictive introduse de statele membre au fost necesare pentru a întârzia raspândirea epidemiei și pentru a atenua presiunea exercitata asupra sistemelor de sanatate ("aplatizarea curbei"). Aceste masuri s-au bazat pe informațiile disponibile în ceea ce privește caracteristicile… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

