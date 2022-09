Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Dmitri Medvedev a declarat ca Moscova nu va renunta la campania sa militara din Ucraina, chiar daca Kievul ar renunta la aderarea in NATO. Totusi, Rusia este pregatita sa poarte discutii cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski in anumite conditii. „Apartenenta ucraineana la NATO…

- Rusia a acuzat, pentru prima data, SUA de implicare directa in razboiul din Ucraina, relateaza BBC. Un purtator de cuvant al Ministerului Apararii de la Moscova a sustinut ca SUA aproba tintele pentru sistemele americane HIMARS folosite de fortele de la Kiev. Generalul locotenent Igor Konasenkov a afirmat…

- Serviciile de informații militare britanice au transmis, luni, ca Rusia a folosit grupul de mercenari Wagner pentru a-și consolida pozițiile pe frontul din Ucraina, relateaza Reuters citand ultimul raport al ministerului Apararii de la Londra. Ministerul Apararii a precizat, in actualizarea informațiilor…

- Jurnalista rusa Marina Ovsiannikova, care a ajuns cunoscuta dupa ce a aparut in direct la televiziune cu o pancarta criticand ofensiva Moscovei in Ucraina, a fost arestata, duminica, in Rusia, relateaza The Guardian. Nu a fost facuta nicio declaratie oficiala cu privire la motivele arestarii ei, dar…

- Rusia a pierdut mai mult de 30% din capacitatea fortelor terestre, respectiv 50.000 de soldati care fie au murit, fie au fost raniti in timpul luptei, a declarat amiralul Sir Tony Radakin, seful personalului de aparare al Regatului Unit, la emisiunea BBC One Sunday Morning, potrivit The Guardian. Din…

- Guvernul rus a inceput sa lanseze apeluri la „mobilizarea de voluntari” in fiecare din regiunile sale pentru formarea de noi batalioane cu care sa continue invazia in Ucraina, potrivit grupului de experti americani de la Institutul pentru Studiul Razboiului din Washington (ISW), citat joi de agentia…

- Iranul mentine acorduri pe teme de aparare cu Rusia, dar nu va ajuta Moscova in razboiul din Ucraina, a declarat ministrul de Externe iranian, Hosein Amir Abdolahian, care a avertizat in același timp ca administratia de la Teheran „va evita orice actiune care ar putea duce la o escaladare” si ca „va…

- Rusia a afirmat ca a ucis in ultimele trei saptamani un numar semnificativ de mercenari straini care lupta in Ucraina, inclusiv 21 de luptatori romani. Ministerul rus al Apararii a anunțat, marți, ca monitorizeaza și inregistreaza toți mercenarii straini care au sosit in Ucraina pentru a lua parte la…