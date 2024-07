Stiri pe aceeasi tema

- Rareș Hopinca a declarat intr-o conferința de presa la sediul PSD ca se confrunta cu o „tentativa nerușinata de diversiune mediatica și electorala” din partea contracandidatului sau, Radu Mihaiu de la USR. Hopinca a anunțat ca a depus trei plangeri penale impotriva lui Mihaiu, acuzandu-l ca a continuat…

- In dimineata zilei de 9 iunie, politistii au fost sesizati cu privire la un incident petrecut la Sectia de votare nr. 217 din Balta. Loctiitorul sectiei de votare, o femeie in varsta de 54 de ani, din orasul Filiasi, a inmanat unui alegator cinci buletine de vot pentru alegerea primarului orasului Filiasi…

- Alegerile din Romania au intrat in vizorul jurnaliștilor de la Politico, care atrag atenția asupra interesului scazut fața de chestiunile UE. Publicația de la Bruxelles noteaza ca, lucrurile legate de UE au fost absolut absente din campanie, partidele luptandu-se mai ales pe teme locale, cum ar fi coruptia,…

- Arheologii recidiveaza in Munții Buzaului: mii de tablițe antice cu același nume! Intr-un colț misterios al Munților Buzaului, unde vegetația salbatica iși impinge radacinile adanc in pamantul milenar, echipele de arheologi romani, japonezi și italieni au facut o descoperire care a zguduit intreaga…

- In plina efervescența a campaniei electorale din comuna Vernești din județul Buzau, acuzațiile intre taberele „buni” și „rai” iși ating cotele maxime. Un val de nemulțumiri și dezvaluiri zguduie scena politica locala, evidențiind o serie de practici corupte și abuzuri de putere atribuite primarului…

- Un spectacol electoral de proporții mafiote se desfașoara in comuna Ciorani din Prahova, unde primarul Marin Voicu și-a facut de cap intr-un mod demn de un adevarat șef de banda. Nu, nu suntem pe un platou de filmare, ci in mijlocul unei campanii electorale unde cuvantul „democrație” pare sa fie scris…

- Dupa ce s-a trezit ca i-au fost vandalizat afișele electorale, candidatul PNL la Primaria Generala, Sebastian Burduja, anunța ca va depune plangere penala. Burduja spune ca tragerea la raspundere a faptașilor este doar o chestiune de timp, deoarece in zona sunt camere de supraveghere care au surprins…

- Vechile metehne ale politicienilor romani in prag de alegeri n-au disparut și incetul cu incetul incep sa se faca simțite și in acest an. Cum Paștele este peste doar cateva zile, politicienii simt nevoia sa faca acte de bunatate și sa ofere alegatorilor unele surprize de Paște: alimente, cozonaci, vin,…