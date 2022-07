Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista Emilia Sercan a transmis, miercuri, ca reactia presedintelui Klaus Iohannis cand a fost intrebat despre actiunea de kompromat la adresa sa "e mai scandaloasa si ingrijoratoare decat pare la prima vedere". In opinia jurnalistei care a dezvaluit plagiatul premierului Nicoale Ciuca, mesajul…

- Ludovic Orban, fostul premier și actualul lider al partidului Forța Dreptei, a anunțat recent ca vrea sa candideze la președinția Romaniei. Ce a spus despre Klaus Iohannis? Ludovic Orban va candida pentru președinția Romaniei Fostul premier a declarat ca ii este greu sa mai sprijine pe cineva pentru…

- Generalul Marian Hapau, directorul Directiei Generale de Informatii a Apararii, DGIA – Serviciul secret al Armatei, a fost trecut in rezerva, luni, de președintele Klaus Iohannis, conform unui comunicat al Administrației Prezidențiale. Președintele Iohannis a semnat, luni, mai multe decrete de pensionare…

- Președintele ține Guvernul in brațe. Klaus Iohannis afirma ca Executivul nu ar fi putut sa decida micșorarea accizei la carburanți. „Reducerea accizelor e doar așa aparent la indemana guvernului. In realitate nu este, din cauza legislației europene. Deci, la accize e ușor daca vrei sa le crești. Daca…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, se intalneste, miercuri, la Baza Mihail Kogalniceanu, cu presedintele Klaus Iohannis, cei doi urmand sa discute despre consolidarea Parteneriatului Strategic romano-francez, aderarea Romaniei la Spatiul Schengen, dar si despre evolutia situatiei de securitate…

- „Discutii evident sunt si este usor de inteles de ce sunt aceste discutii, in conditiile in care bugetul de stat trebuie sa fie in posibilitatea de a finanta toate subventiile care au fost decise de exemplu in sectorul energetic. E nevoie, de cealalta parte, de venituri si toata lumea cauta venituri…

- In eventualitatea in care raspunsul la aceasta intrebare din ce in ce mai actuala se va dovedi pozitiv, Romania va inregistra multiple premiere. Pentru prima data in istorie, o poziție administrativa in UE va fi folosita drept trambulina pentru propulsarea unui președinte. In al doilea rand, vom…

- „Ma bucur sa ma reintalnesc cu oameni care, in ultimii doi ani, au fost atat de implicați in a salva viețile romanilor. Pentru toate sacrificiile și eforturile facute, va mulțumesc!Am depașit o perioada neagra a unei pandemii fara precedent și sunt increzator ca experiența acumulata in gestionarea acestei…