- Aproximativ 3.000 de militari rusi au initiat, marti, exercitii cu munitie reala in zone din vestul Rusiei, inclusiv in apropierea Ucrainei, in contextul tensiunilor cu Alianta Nord-Atlantica, informeaza agentiile de presa Interfax si Reuters. Exercitiile militare se desfasoara in regiunea…

- Luni, la Geneva, SUA și Rusia încep negocieri pentru dezamorsarea crizei legate de Ucraina, dar așteptarile sunt destul de rezervate, daca nu chiar pesimiste. Serghei Riabkov, adjunctul ministrului rus de externe și cel care conduce delegația Moscovei, a avut duminica seara o întâlnire…

- La randul sau, agenția Reuters citeaza un oficial cu rang inalt din administrația americana care a declarat ca Statele Unite si aliatii lor sunt gata sa discute cu Rusia in cadrul negocierilor privind Ucraina despre posibilitatea ca fiecare parte sa-si limiteze exercitiile militare si desfasurarea de…

- O „soluție diplomatica” cu Rusia „mai este posibila”, daca Moscova joaca jocul dialogului, pentru a dezamorsa criza din jurul Ucrainei, a declarat vineri șeful diplomației americane Antony Blinken, la o conferința de presa la Washington, scrie AFP."Suntem gata sa raspundem…

- ''In ceea ce priveste Ucraina, ne sunt prezentate noi provocari. Inviolabilitatea frontierelor este un bun pretios si nenegociabil', a afirmat cancelarul social-democrat.Acest avertisment clar adresat Rusiei este mai degraba neobisnuit pentru un mesaj de Anul Nou adresat in mod traditional chestiunilor…

- Președintele rus Vladimir Putin a subliniat ca opțiunile Moscovei sunt diverse, iar ele vor depinde „de ce propuneri imi vor inainta experții militari”, intr-un raspuns oferit pentru televiziunea rusa de stat privind reacția Rusiei daca Occidentul nu ii indeplinește garanțiile de securitate cerute,…

- Oficialii americani iau in considerare masuri dure de control al exporturilor pentru a perturba economia Rusiei in cazul in care presedintele Vladimir Putin ar decide invadarea Ucrainei, a declarat marti un oficial al administratiei Biden pentru Reuters preluat de agerpres. Masurile, care urmeaza…

- Franta a avertizat Rusia cu privire la ”consecinte strategice si masive” pe care le va avea o eventuala agresiune rusa in Ucraina, in contextul in care Moscova este acuzata de comasarea a mii de militari la frontiera ruso-ucraneana, relateaza AFP, potrivit news.ro. ”Mesaje ferme au fost transmise…