Planul secret al lui Ponta : Maior presedinte ! Pe 16 octombrie 2017 titram “Maior, in grafic cu PSD”-ul, subliniind de la bun inceput ca “planul sistemului merge brici, dezvaluirile noastre privind spargerea monolitului PSD, prin formarea mai multor poli de Putere fiind confirmate pe deplin de spirala in care a fost bagat cel mai mare partid al tarii. Inca…” Subliniind ca reactivarea grupurilor […] Planul secret al lui Ponta : Maior presedinte ! is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- ”Traian Basescu nu l-a demis pe Coldea fiindca nu mai avea sprijinul lui Maior. Maior avea propriul plan, sa construiasca un pol de putere cu Victor Ponta și Gabriel Oprea. Maior trebuia sa devina premier și Ponta președinte. Maior a fost suparat fiindca Basescu nu i-a dat postul de premier.”, a declarat…

- Un tribunal sud-coreean a hotarat vineri ca fosta sefa a statului, Park Geun-hye, se face vinovata de luare de mita, abuz de putere si coercitie, intr-un scandal care a scos la iveala o intreaga retea de coruptie intre liderii politici si conglomeratele de afaceri din aceasta tara, informeaza Reuters,…

- "Din 2013 se pregateau, Ponta intrase intr-un mic conflict cu sistemul si se pregateau deja sa-l "surubareasca". Si daca iesea presedinte, lui Ponta ii faceau ce i-au facut lui Iohannis, un dosar, ca sa se asigure ca sunt numiti din nou, ca sa se asigure doamna Kovesi ca e bine aparata. Am spus-o…

- Marian Oprisan a parut de neoprit, luni, mai ales cand a fost vorba despre fostul social-democrat care a candidat, in urma cu cativa ani, la prima functie in stat. Mai nou, liderul PSD Vrancea dezvaluie un asa zis- plan, din care nu lipsesc alte doua nume grele ale politicii autohtone. “Planul era urmatorul:…

- "In 2009, lui Traian Basescu i-a trecut glontul pe la ureche, pentru ca Geoana era aproape sa castige alegerile. De fapt romanii nu stiu nici acum cine a castigat (...) Demersurile facute de unii si de altii, ambasadele straine l-au declarat pana la urma castigator pe Basescu. De atunci s-a speriat,…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a declarat, intr-un interviu MEDIAFAX, ca primele semnale de implicare ale SRI in politica au aparut in anul 2012 si toate partidele au fost de interes, dupa ce Marian Vanghelie a spus ca Ponta si Maior faceau liste cu cei care trebuie arestati din PSD."Fac…

- Ponta, Maior și Sarbu au negociat lista arestarilor, afirma Marian Vanghelie, intr-un interviu pentru Antena 3. Potrivit spuselor sale, aceasta lista includea oamenii de care sistemul ar fi vrut sa...

- Cristian Tudor Popescu a declarat ca "Liviu Dragnea nu poate fi nici premier, nici presedinte, asa ca vrea sa ramana seful PSD, iar Viorica Dancila are rolul de a bloca postul nr. 2 in partid, ea fiind solutia perfecta pentru a face liniste in partid"."Uitati care e situatia cu Dragnea. Ce…