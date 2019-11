Stiri pe aceeasi tema

- Pana pe 24 noiembrie puteți trece pragul Expoziției Figurilor de Ceara, acolo unde poți admira și te poți fotografie cu 30 de figuri de ceara inspirate de cele mai faimoase personalitați din lume! Personajele arata ca și cum ar fi in viața, dat fiind ca artiștii care le-au realizat au folosit par…

- Primaria din Piatra Neamț a asfaltat o strada care se termina brusc, pe un deal. Drumul nou-nouț are in capatul sau spre nicaieri trecere de pietoni și stop, arata Digi 24, iar primarul se scuza ca a asfaltat de cați bani a avut. Edilul spune ca e un cartier in dezvoltare, iar lucrarile vor continua.…

- Au format unul dintre cele mai puternice cupluri din Romania. Au fost pilonul comunismului și au reprezentat puterea in țara noastra timp de zeci de ani, timp in care mulți Romani i-au luat drept exemplu in privința modului in care se comportau unul cu celalalt.

- Festivalul National de Interpretare si Creatie a Romantei „Crizantema de Aur”, editia a 52-a, va avea loc in perioada 17-19 octombrie 2019 la Targoviste, sub patronajul Comisiei Nationale a Romaniei pentru UNESCO.

- România - Spania | În minutul 60 al partidei România - Spania, doi spectatori au patruns pe teren, cel de-al doilea stârnind hohote de râs în tribune. Realitatea.net a surprins momentul.

- Probleme mari la Yahoo și la mailurile asociate. Yahoo nu merge, iar utilizatorii trebuie sa știe ca pagina a cazut in aceasta dimineața in toata Romania, Moldova, dar și in alte țari, probleme avand atat site-ul principal, cat și conturile de email neputand fi accesate

- Arad. O ploaie, doua și o școala facuta zob. Mai exact, o cunoscuta școala gimnaziala din municipiul Arad a fost inundata complet dupa ce muncitorii au descoperit cladirea pentru a-i reface acoperișul, iar, intre timp, in oraș a plouat puternic. Acum, cu doua saptamani inainte de inceperea…

- 'Ma bucur ca doamna Girbovan a identificat foarte clar problematica cu care se confrunta justiția penala, iar de cea civila nu mai vorbește nimeni in Romania. Marile probleme in justiția penala sunt criminalitatea organizata, traficul de persoane, de bunuri și de droguri, dar și ceea ce ține de corupție.'…