Planul Roșu, la Sibiu. Accident între un autocar şi un autocamion Un accident in care au fost implicate un autocar si un camion s-a produs, luni dimineata, la Porumbacul de Jos. A fost activat Planul Rosu. Potrivi ISU Sibiu, autocarul, in care s-ar fi aflat 57 de persoane, a iesit in afara partii carosabile. La fata locului, au fost mobilizate trei echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de transport personal si victime multiple, o autospeciala de stingere si sase ambulante SAJ, dintre care una cu medic. De asemenea, la fata locului a fost alertat elicopterul SMURD. Din primele informatii, soferul autocarului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

