Astazi, 15 iulie 2024, in stațiunea Olimp din județul Constanța, aproximativ 20 de persoane, inclusiv copii, au fost transportate de urgența la Spitalul Clinic Județean de Urgența din Constanța, dupa ce au fost depistate cu simptome de toxiinfecție alimentara intr-un resort de 5 stele. Pentru a gestiona eficient situația, la nivelul județului Constanța a fost […] The post Planul Roșu de intervenție activat: Zeci de persoane, inclusiv copii, dintr-un complex de 5 stele de pe litoral, duse de urgența la spital appeared first on Puterea.ro .