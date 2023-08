Planul roșu de intervenție, activat în Brăila. Accident rutier cu 21 de victime In dimineața zilei de sambata, 26 august, in județul Braila, a fost declanșat Planul Roșu de Intervenție in urma unui accident rutier. Un autocar cu peste 70 de pasageri a fost implicat in aceasta situație nefericita, soldata cu ranirea a peste 20 de persoane. Conform informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Braila, evenimentul a avut loc intre localitațile Insuraței și Baraganu și a implicat un autocar inregistrat in Cluj. Acest autocar transporta un numar de 72 de persoane, provenind din Republica Moldova. Ca urmare a acestui incident, la ora 00.40, in dimineața aceleiași… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

