Social-democrații au venit cu propunerea Alexandru Rafila pentru premier. Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații este singura agreata de partidul condus de Marcel Ciolacu. Acesta preciza, la un post de televiziune, ca alegerea lui Rafila are legatura cu faptul ca ne aflam intr-o criza sanitara.Marcel Ciolacu: „Noi avem in continuare o criza sanitara evidenta. Am venit cu o propunere. Nu Ciolacu, nu am venit cu politruci, nu am venit cu oameni politici. Am cautat sa venim in Parlament cu specialisti si cu propuneri pentru criza. Am venit cu propunerea domnului profesor Rafila.…