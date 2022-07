Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul pentru Energie al Uniunii Europene, Kadri Simson, a declarat luni, 28 iunie, ca este probabila o ”intrerupere grava” a aprovizionarii cu gaze a Uniunii Europene din Rusia.Ea a indemnat tarile sa isi actualizeze planurile de urgenta pentru socurile de aprovizionare si sa foloseasca…

- ”De la inceputul invadarii Ucrainei de catre Rusia, stim ca este posibila o perturbare foarte serioasa, iar acum pare probabila. Am facut o munca foarte importanta pentru a fi pregatiti pentru asta. Dar acum este momentul sa o intensificam”, a declarat Kadri Simson, dupa o intalnire a ministrilor Energiei.…

- ”De la inceputul invadarii Ucrainei de catre Rusia, stim ca este posibila o perturbare foarte serioasa, iar acum pare probabila. Am facut o munca foarte importanta pentru a fi pregatiti pentru asta. Dar acum este momentul sa o intensificam”, a declarat Kadri Simson, dupa o intalnire a ministrilor Energiei.…

- Bunuri inghețate, calatorii restricționate și vile și iahturi confiscate. Oligarhii ruși resimt din plin efectul sancțiunilor occidentale. Iar acest lucru provoaca neliniște in familiile rusești instarite, remarca sociologul austriac Elisabeth Schimpfossl, citata de Der Spiegel și preluata de ziarul…

- „Daca credeți ca petrecerile lui Boris Johnson din Downing Street constituie o problema serioasa de stat, poate ar fi bine sa aruncați o privire la ceea ce se intampla in Germania in acest moment. Olaf Scholz a fost prins in flagrant denaturand fapte despre livrarile de arme catre Ucraina. In culise,…

- Presedintele USR, Catalin Drula, a sugerat miercuri ca multi politicieni romani au legaturi financiare cu entitati din Rusia. Drula a refuzat insa sa prezinte mai multe detalii. „In privinta razboiului din Ucraina, ati sustinut ca autoritatile romane au avut o reactie cam timida. Care sunt masurile…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a calificat, la postul de televiziune TF1, drept „nefondate” si „scandaloase” criticile premierului Poloniei, Mateusz Morawiecki, cu privire la convorbirile sale telefonice cu Vladimir Putin legate de razboiul din Ucraina.„Aceste remarci sunt atat nefondate, cat…

- „Rusia și Ucraina au facut un pas inainte și doi pași inapoi in cautarea unui acord de pace evaziv in timpul negocierilor de saptamana trecuta. Negociatorii s-au intalnit la Istanbul pentru a discuta despre posibila aderare a Ucrainei la UE și NATO, statutul Crimeei și Donbasului și garanțiile de securitate…