- Primarul Timisoarei Dominic Fritz a anuntat ca a avut in aceasta dupa-amiaza o discutie cu sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. In timpul convorbirii a invitat-o pe von der Leyen la Timisoara in 2023, invitatie acceptata imediat si cu bucurie, sustine Fritz. Primarul Dominic Fritz a avut in…

- Reprezentantii patronatului HO-RE (hoteluri si restaurante) din Timisoara cer primarului Dominic Fritz sa dispuna reducerea impozitului anual pe cladiri, datorat pentru 2021, cu o cota de 50 la suta.

- Imediat dupa instalarea in functie, noul primar al Timisoarei, Dominic Fritz, a declarat ca sustine o intrare a orasului in carantina, aratand ca este „putin probabil” ca Timisoara sa evite o carantinare. Totusi, la mai mult de o saptamana de la anutul lui Fritz, DSP considera ca nu se impune carantina…

- Directorul societații de piețe din Timișoara, Ionuț Nasleu, a declarat ca nu vrea sa plece din funcția de șef al piețelor din oraș. Nasleu a fost exclus, miercuri, din PNL, dupa ce a postat pe pagina sa de Facebook declarații homofobe și antisemite. Și noul primar, Dominic Fritz, i-a cerut demisia de…

- Coeficientul de infectare cu SARS-CoV-2 in Timișoara este de aproape 6 la mia de locuitori, iar primarul orașului, Dominic Fritz a anunțat, marți, intr-o conferința de presa, ca este puțin probabil sa se poata evita carantinarea orașului. „Scopul este sa salvam cat de multe vieți este posibil”, conform…

- Pe numele lui au fost depuse trei contestații, toate avand la baza aceeași idee: ca Fritz nu poate candida la funcția de primar, din cauza ca nu are domiciliul in Timișoara. In cadrul sedintei de marti de la Tribunalul Timis, unde s-au discutat cele trei contestatii privind validarea mandatului…

- Premierul Romaniei Ludovic Orban se afla astazi la Timișoara, unde participa la investirea noului președinte al Consiliului Județean Timiș, liberalul Alin Nica. Ceremonia a fost amanata cu o zi, tocmai pentru ca presedintele PNL sa poata participa. La investire participa și Dominic Fritz (USR-PLUS),…

- Dominic Fritz, noul primar al Timișoarei, nu vrea negocieri purtate de eventualii parteneri pentru o coaliție cu USR pentru ”plantarea” de politicieni pe posturi in cadrul unor societați comerciale, ci numirea acestora pe baza de concurs. Noul edil-șef va fi ajutat in activitatea sa de un comitet format…