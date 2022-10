Stiri pe aceeasi tema

- Un plan „decent” de economisire a energiei este o idee buna și nu ar fi rau sa fie pusa in practica, dupa cum declara președintele Klaus Iohannis, care a mai declarat ca e nevoie și de masuri prin care prețul energiei sa fie redus la nivel european. Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca la nivelul Uniunii Europene este nevoie de masuri „mai hotarate” decat pana in prezent astfel incat pretul energiei sa fie redus. „E nevoie de masuri mai hotarate decat am avut pana acum pentru a duce pretul energiei in jos. Cu toate sanctiunile, cu…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca nu ar fi rau sa se elaboreze un plan „decent” privind economisirea energiei in Romania. „Eu cred ca nu ar fi rau sa se elaboreze un plan decent, repet nu vrea nimeni sa stea lumea in frig, dar un plan decent de economisire cu cap este probabil binevenit”,…

- Klaus Iohannis a fost intrebat, vineri, la Praga, ce solutii ar mai putea exista in afara de decuplarea pietei energiei de cea a gazului, in conditiile in care presedintele Comisiei Europene a vorbit si despre plafonarea pretului gazelor si daca aceasta solutie ar avea suport in randul liderilor europeni.…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut vineri, 7 octombrie 2022, la Praga, Republica Ceha, declaratii de presa inaintea participarii la reuniunea informala a Consiliului European.Va prezentam in continuare transcrierea declaratiilor de presa:Buna ziua Suntem in a doua zi aici, la Praga. Astazi…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri, 7 octombrie, la Praga, ca nu crede ca opinia Comisiei de la Veneția privind Legile Justiției din Romania va diferi fața de precedenta abordare și ca nu vede o problema daca Parlamentul va aproba forma venita de la Guvern. Comisia de la Veneția va emite…

- Sindicalistii din Romania ii solicita presedintelui Klaus Iohannis, intr-o scrisoare deschisa transmisa miercuri, ca la reuniunea informala a sefilor de stat care va avea aloc vineri, la Praga, sa ceara ”masuri urgente la nivelul Uniunii Europene” pentru cresteri salariale, plafonari de pret la energie,…

- In sedinta Guvernului din data de 7 septembrie 2022 a fost aprobata Ordonanta de Urgenta privind stabilirea unor masuri aplicabile managementului produselor fertilizante, precum si pentru modificarea Legii nr. 232/2010 privind regimul de import al mostrelor de ingrasaminte si al ingrasamintelor. Adoptarea…