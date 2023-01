Stiri pe aceeasi tema

- Franța a inceput reforma sistemului de pensii in 2020, unificand cele 42 de scheme de pensionare, dar reforma a fost intrerupta de pandemie. Acum se propune creșterea varstei de pensionare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele partidului Forta Dreptei Ludovic Orban a precizat ca judecatorii CCR vor declara neconstitutionala orice lege de desfiintare a pensiilor speciale, iar in contextul unor astfel decizii solutia ar fi modificarea Constitutiei pentru a include in Legea fundamentala „ca singurul criteriu…

- Pana sa se faca un anunț clar catre pensionari, anunț așteptat in cursul acestei saptamani, de la nivelul liderilor formațiunilor din cadrul coaliției de guvernare, dupa indelungi discuții, cu privire la creșterea pensiilor, ministrul Muncii a vorbit din nou despre acest subiect. Dar și despre pragul…

- Reforma din domeniul pensiilor speciale se va face pana la sfarsitul acestui an, urmand sa fie esalonata pe o perioada de zece ani, a anuntat presedintele Casei de Pensii, la Antena 3. Proiectul de lege care sa reformez sistemul pensiilor speciale este unul din jaloanele din PNRR. „E vorba de sase legi…

- Pensii 2023 | PNL solicita majorarea pensiilor cu 15% din 1 ianuarie. Florin Roman: ”avem banii…” Pensii 2023 | PNL solicita majorarea pensiilor cu 15% din 1 ianuarie. Florin Roman: ”avem banii…” Deputatul de Alba, Florin Roman susține creșterea pensiilor cu de 15 la suta din 1 ianuarie 2023. Creșterea…

- Cererile de pensionare a peste 60 de judecatori vor fi dezbatute pe 3 noiembrie de catre Secția pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii. Potrivit ordinii de zi a sedintei, lista este deschisa de Gabriela Baltag, in prezent membru al CSM, urmata de patru judecatori de la Instanta suprema.…

