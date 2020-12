Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) nu ia in calcul sa impuna tarilor sa-i oblige pe cetateni sa se vaccineze , a declarat luni un oficial, potrivit The Guardian, anunța news.ro. "Nu cred ca avem in vedere sa dam un mandat pentru vaccinari", a spus Kate O’Brien, director Departamentul de Imunizare al OMS . "Pot fi unele tari sau unele situatii in tari in care circumstantele profesionale o cer sau in care recomandam sa fie vaccinari pentru anumite categorii", a adaugat ea, afirmand ca spitalele ar putea fi un astfel de exemplu. In conferinta de presa de la Geneva, expertii OMS au declarat ca…