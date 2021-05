Planul neașteptat al lui Pepe după pandemie: ‘Este a doua mea familie’ Pepe a adus detalii despre cum a decurs ultima perioada pentru el și cum și-a sarbatorit Paștele. Ce planuri are cunoscutul concurent al emisiunii „Te cunosc de undeva” și ce dezaluiri a facut despre a doua sa familie? Pepe, detalii despre planurile sale: ‘Este a doua mea familie’ Cunoscutul cantareț de muzica latino inca surprinde […] The post Planul neașteptat al lui Pepe dupa pandemie: ‘Este a doua mea familie’ appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Al doilea Paști in pandemie. Dupa spaima ce ne-a pus stapanire pe suflete am ințeles, fara sa ne resemnam, ca totul se intampla cu voia lui Dumnezeu și ne-am intors la biserica mai mulți ca niciodata. Paștele nu e despre iepurași de ciocolata, ci despre bucura Invierii, spune preotul Nicolae Mirișan.…

- Camera Deputatilor din Italia a aprobat, marti dupa-amiaza, planul de relansare economica propus de premierul Mario Draghi, in valoare de 248 de miliarde de euro, informeaza cotidianul La Repubblica. Proiectul de lege a fost aprobat in Camera Deputatilor cu 442 de voturi pentru, 19 impotriva…

- Edward Sanda va fi in ziua de Paște in Republica Moldova, alaturi de viitoarea soție Cleopatra Stratan și de parinții ei, viitorii lui socri. Va sarbatori alaturi de Pavel Stratan, de a doua lui familie. Ulterior, cei doi indragostiți vor reveni in Romania. Edward Sanda respecta și de Paște tradiția…

- Dupa un an de pandemie, pe care il catalogheaza drept „cel mai greu din viața mea”, Andreea Esca a vorbit, intr-un interviu oferit jurnalistei Irina Pacurariu, despre cum a primit reacțiile publice in momentul in care a povestit ca s-a imbolnavit de COVID-19. Intrebata ce a insemnat adaptarea jobului…

- Ouale de Paște 2021 sunt foarte importante printre bucatele și alimentele pe care le punem în coș. Pe lânga faptul ca sunt niște delicatese specifice sarbatorilor de primavara, ouale ne înfrumusețeaza și coșul de Paște. Paștele…

- Președintele Klaus Iohannis a afirmat miercuri ca iși dorește ca pandemia de Covid-19 sa nu impiedice romanii sa mearga la biserica sau sa se poata intalni cu familia de sarbatorile pascale. „Anul acesta sarbatorile sunt la o distanța mare. Acum in 4 aprilie vor sarbatorii catolicii, reformații, iar…