- Pe ultima suta de metri PNL și USR-PLUS au ajuns la o intelegere pentru candidaturi comune la sectoarele din Bucuresti. Daca inițial, parea ca s-a batut palma și cu PMP, acest lucru a picat, USR-PLUS nefiind de acord sa cedeze o primarie catre partidul lui Eugen Tomac. Singura varianta ar fi ca PNL…

- Primarul General, Gabriela Firea, sustine ca situatia reclamata de PNL Bucuresti cu privire la consilierii municipali este generata chiar de liberali si ca plangerea penala anuntata de Violeta Alexandru este "ridicola". "Actualul ministru al Muncii este deosebit de preocupat de activitatea…

- Tehnicianul Universitatii Craiova, Cristiano Bergodi, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, meciul cu FCSB este foarte important, mai ales ca se disputa cu cateva etape inainte de finalul sezonului, potrivit news.ro."Este un meci foarte important in acest moment al sezonului. Va fi greu,…

- In timp ce fostul președinte Traian Basescu forțeaza mana PNL-USR-PLUS sa includa și PMP in alianța de dreapta pentru București, partidele lui Orban, Barna și Cioloș nu se ințeleg pe candidaturi comune la sectoare. Iar nemulțumirile reciproce au devenit publice.Nu doar Gabriela Firea are probleme in…

- Surse din varful PNL au declarat pentru stiripesurse.ro , ca Violeta Alexandru, care este și liderul PNL București, va deschide lista de consilieri generali ai PNL, la Primaria Capitalei. Avand in vedere faptul ca liberalii sunt in topul preferințelor bucureștenilor, exista șanse mari ca Violeta Alexandru…

- Spitalele COVID si cele suport COVID se pregatesc sa externeze pacientii asimptomatici, ca urmare a ordinului semnat ieri de ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. La Iasi, ar fi vorba de aproximativ 42 de pacienti de la cele doua spitale, respectiv Spitalul de Boli Infectioase si Spitalul CFR. Asimptomaticii…

- Presedintele sirian Bashar al-Assad l-a demis joi pe prim-ministrul Imad Khamis, intr-un moment in care tara se confrunta cu o grava criza economica, au informat presedintia si media de stat, relateaza AFP si Reuters.Presedintele Assad a promulgat un decret prin care "il elibereaza din functie…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a susținut, la Guvernul Romaniei, profilarea ca autostrada a drumului rapid Siret – Suceava – București. Ion Lungu a amintit in cadrul unei conferințe de presa ca in cursul zilei de marți a fost prezent la București la o intalnire cu ministrul transporturilor, Lucian Bode,…