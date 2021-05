Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat, vineri, ca a fost sunat de catre premierul Florin Cîțu și ca saluta decizia acestuia de a avea o discuție aplicata cu opoziția și de a prezenta PNRR în Parlamentul României. Ciolacu a mai spus ca urmeaza sa se întâlneasca saptamâna…

- Reforma sistemului de pensiilor, reforma salariilor din sectorul public, audit la toate companiile de stat și supravegherea lor de catre Secretariatul General al Guvernului, sporuri limitate in administrație plus o reforma reala a pensiilor speciale – sunt doar o parte din condițiile impuse de Bruxelles…

- “Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a stabilit printr-o Hotarare de Guvern aprobata miercuri, 5 mai, ca instrumentele financiare destinate companiilor si antreprenorilor, derulate prin programul JEREMIE al Comisiei Europene (CE) si Fondului European de de Investitii (FEI) sa poata functiona…

- „Am avut o discutie cu ministrii referitor la PNRR. Este momentul sa acceleram lucrurile. Avem cateva detalii de pus la punct. Sunt sigur ca vom avea un PNRR care sa reprezinte interesele Romaniei de dezvoltare in perioada urmatoare. Sunt sigur ca vom avea un PNRR bun, prin care vom atrage toate sumele…

- ”In discutia cu presedintele, cu prim-ministrul, cu domnul Orban si cu cei doi vicepremieri am convenit ca maine, in discutia pe care o sa o am cu vicepresedintele Comisiei Europene, Vestager, sa mergem pe calendar de depunere 31 mai pentru PNRR”, a declarat Cristian Ghinea, dupa discutiile cu presedintele…

- Planul National de Redresare si Rezilienta propus de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a fost adoptat miercuri de Guvernul Romaniei, in a doua lectura, odata cu Memorandumul care mandateaza acest minister pentru a desfasura negocierile pe document cu Comisia Europeana, relateaza…