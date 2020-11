Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis se va intalni, vineri, de la ora 11:00, cu premierul Ludovic Orban, ministrul de Finanțe, Florin Cițu, și ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, intr-o ședința la Palatul Cotroceni pe tema Planului Național de Relansare și Reziliența. “Președintele Romaniei, domnul…

- Investițiile și construcțiile au atenuat caderea economica a Romaniei. CE: Contractia va fi de 5,2%, mai putin severa decat s-a estimat initial. Deficitul ajunge la 10,3% Economia Romaniei va inregistra o contractie de 5,2% in acest an, mai putin severa decat se estima initial, gratie investitiilor…

- Economia Romaniei va inregistra o contractie de 5,2% in acest an, cu aproape un punct procentual mai putin decat se estima initial. Motivul ține de investitiile si lucrarile de constructii, potrivit previziunilor economice de toamna publicate joi de Comisia Europeana (CE). „Investitiile au surprins…

- Investițiile și construcțiile au atenuat caderea economica a Romaniei. CE: Contractia va fi de 5,2% in 2020, mai putin severa decat estimarile initiale. Deficitul depașește 10% Economia Romaniei va inregistra o contractie de 5,2% in acest an, mai putin severa decat se estima initial, gratie investitiilor…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut miercuri, la Palatul Cotroceni, o noua conferința de presa, in care a vorbit despre subiectele zilei."Am avut astazi o intalnire cu Premierul Ludovic Orban și cu miniștrii cu atribuții in domeniul gestionarii fondurilor europene pentru a analiza…

- PreședinteleKlaus Iohannis, a susținut miercuri, 28 octombrie a.c., la Palatul Cotroceni, o conferința de presa. Va prezentam fragmente ale declarațiilor: Am avut astazi o intalnire cu Premierul Ludovic Orban și cu miniștrii cu atribuții in domeniul gestionarii fondurilor europene pentru a analiza stadiul…

- Guvernul a aprobat alocarea a 2 mld. lei pentru pregatirea proiectelor de accesare a fondurilor UE. Ce vrea sa faca Romania cu cele aproape 80 mld. euro de la Bruxelles Guvernul a aprobat luni acordarea a doua miliarde de lei pentru pregatirea proiectelor de atragere a fondurilor europene in perioada…

- Marcel Bolos a afirmat luni, la finalul sedintei de Guvern, ca Executivul are sarcina de a creiona documentele strategice pentru accesarea celor 79,9 de miliarde de euro alocati Romaniei in urmatorul exercitiu financiar al Uniunii Europene. Ministrul Fondurilor Europene a explicat cum este structurat…