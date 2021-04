Inainte de alegerile din decembrie, toți politicienii ne-au drogat cu promisiuni ca miliarde de euro vor inunda Romania in PNRR. Planul Național de Redresare și Reziliența. Care Redresare se vede acum ca o succesiune de Ratari intr-un „Razbel” al Reziliențelor intereselor de partid. Am auzit ca il cheama Tatal Națiunii pe intelectualul responsabil cu PNRR […] The post Planul Național de Ratari și Razbel politic first appeared on Ziarul National .