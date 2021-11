Planul NASA pentru a descoperi viață extraterestră (VIDEO) Cum ar putea arata viața extraterestra daca va fi descoperita pentru prima data? Va fi simpla sau avansata? O vom putea recunoaște? Sunt intrebari la care NASA iși propune sa raspunda și are in acest sens un plan. Respectiv, un plan unitar de acțiune pentru toate scenariile legate de acest subiect, prezentat comunitații globale științifice intr-o lucrare publicata in revista Nature . „In mod realist, generația noastra ar putea fi cea care descopera viața dincolo de Pamant. Cu acest privilegiu vin și responsabilitați”, afirma autorii. Aceștia sugereaza adoptarea unei scari numite CoLD (Confidence… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Cercetatorii de la NASA au cerut instituirea unui cadru comun prin care sa fie anuntate eventuale descoperiri privind viata extraterestra pentru a preintampina intelegerea gresita sau supraestimarea rezultatelor de catre publicul larg, relateaza Independent.

