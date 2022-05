Planul Moscovei pentru regiunile ucrainene ocupate: ”Rusia de Sud” Un proiect de document pregatit de inalti oficiali ai partidului politic aflat la putere in Rusia indeamna la crearea unui nou stat numit Rusia de Sud, din care ar face parte unele regiuni ale Ucrainei ocupate de fortele rusesti. Proiectul de document obtinut de Schemes, un proiect de investigatie al serviciului ucrainean al Europei Libere , intitulat „Manifestul Consiliului Popular al Rusiei de Sud” si datat cu 16 aprilie, nu precizeaza ce teritorii ocupate vor constitui noul stat „Rusia de Sud”. Asa-numitul manifest sustine ca Ucraina si-a pierdut legitimitatea dupa revolutia Maidan din 2013-2014,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

