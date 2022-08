Goran Ivanisevic, antrenorul lui Novak Djokovic (6 ATP), susține ca marele campion sarb, acum in varsta de 35 de ani, și-a propus sa mai joace inca cinci sezoane. Țelul sau? Sa ajunga la 30 de turnee de Grand Slam, record nemaivazut in istoria tenisului. In prezent, Nole are 21. Nadal, 36 de ani, conduce in ierarhia pe trofee de Grand Slam cu 22 de titluri. Ivanisevic dezvaluie ca Novak Djokovic și-a setat un țel extrem de indrazneț. ...